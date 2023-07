Il Prime Day di Amazon è ormai finito da qualche giorno ma le offerte della piattaforma non si fermano qui. Molti articoli infatti, sono scontati indipendentemente dal periodo del Prime Day.

Oggi vogliamo parlarvi di Apple MacBook Air 2020, proposto con uno sconto di quasi il 30%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

MacBook Air 2020 scontato del 27% su Amazon

Il modello in questione è appunto quello del 2020, con 8 GB di memoria RAM, 256 GB di memoria interna ed uno schermo da 13 pollici. Dispone di una batteria che garantisce quasi un giorno intero di lavoro, arriva a 18 ore di autonomia. Ovviamente la batteria varia a seconda dell’utilizzo, ipotizziamo che vedendo film continuamente possa durare meno rispetto che al semplice navigare in internet.

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia. Sul display Retina da 13,3″, le immagini hanno un livello di dettaglio incredibile, il testo è nitido e definito, e i colori sono più brillanti.

È intuitivo, facile da configurare, straordinariamente potente e subito pronto a tutto, con app che puoi usare fin dal primo momento. Il Mac è progettato per farti lavorare, giocare e creare come mai prima d’ora. Il Mac funziona con tutte le app che hai già, come Adobe Creative Cloud, Microsoft 365 e Google Drive. In più puoi usare le tue app per iPhone e iPad direttamente su macOS. Metti insieme tutto questo e avrai accesso al catalogo di app per Mac più completo che si sia mai visto. A tua disposizione sull’App Store. Su Amazon è disponibile al prezzo di 899 euro invece di 1229 euro nei colori argento, grigio e oro. Seguite questo link per maggiori dettagli.