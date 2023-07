CUPRA ha scelto di ampliare la propria gamma di vetture per offrire ai clienti il veicolo più adatto alla loro esigenze. Il nuovo Tavascan è un SUV che unisce sportività ed eleganza ad una propulsione totalmente elettrica, rappresentando un nuovo concetto di mobilità.

Tavascan deriva direttamente dalla showcar presentata da Cupra al Salone di Francoforte nel 2019 e ne eredita la vocazione elettrica. Il SUV, infatti, incarna i valori del brand e si basa sulla volontà di trasmettere passione ed emozione a tutti gli appassionati.

Basato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, Tavascan include le tecnologie più avanzate in termini di propulsore, telaio, connettività, sicurezza e comfort. Grazie al powertrain elettrico in grado di erogare fino a 250kW, pari a 340 cavalli, le prestazioni sono incredibili.

A partire dal 2024 farà il proprio debutto Tavascan, il SUV di CUPRA completamente elettrico e dotato di tutte le tecnologie più moderne e affascinanti

La trazione integrale è garantita da due propulsori che permettono di ottenere fin da subito la massima accelerazione. Le soluzioni tecniche presenti a bordo sono all’avanguardia. Cupra ha scelto di equipaggiare il Controllo Adattivo del Telaio (DCC Sport) con sospensioni sportive e sterzo progressivo.

Questi elementi, uniti alle gomme sportive montate su cerchi da 21 pollici, permettono ai conducenti di vivere un’esperienza di guida unica e altamente sportiva. L’autonomia dichiarata dalla casa è di circa 550km grazie ad un pacco batteria da 77 kWh.

All’interno dell’abitacolo, il sistema di infotainmnet offre un display da 15 pollici a cui si aggiunge un sistema audio da 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser. Questa combinazione permette di restituire un suono ad alta qualità, ottimo per la fruizione dei contenuti multimediali a bordo della vettura. Non mancano tutti i più recenti ADAS per rendere più confortevole la guida.

Dal punto di vista stilistco, Cupra Tavascan incarna un nuovo linguaggio stilistico. nonostante la dimensioni da SUV, il design da coupè garantisce sportività già dal primo sguardo. Le proporzioni atletiche, i fari LED Matrix e la firma luminosa a triangoli la rendono immediatamente riconoscibile.

Tavascan arriverà sul mercato a partire dal 2024 con un obiettivo di vendita stimato da parte di Cupra di oltre 70.000 vetture l’anno. Come dichiarato da Jorge Diez, Direttore del Design di Cupra: “Con il suo approccio progressivo ed emozionale, Cupra Tavascan porta uno stile non convenzionale nel segmento dei SUV coupé. È un’interpretazione nuova, audace e organica delle prestazioni elettriche, costruita su linee forti e un aspetto atletico e determinato“.