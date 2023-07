Canone RAI addio, finalmente è gratis per tutti queste persone

Il canone Rai è la tassa peggiore che gli italiani ritengono di non dover pagare. Effettivamente questa imposta è rimasta solo in Italia, con la Spagna che oltre 10 anni fa ad esempio ha detto addio a quest’obbligo.

Ad oggi ci sono pochi modi per non pagare, o meglio poche categorie che si possono permettere evitare il canone.

Canone Rai addio, tutti gli utenti che possono evitare di pagare la tassa più odiata di sempre

L’obiettivo di tanti italiani è arrivare al giorno in cui verrà annunciato l’addio al pagamento del canone Rai. In realtà i vertici della politica italiana ci stanno pensando, in modo da fare come in Spagna più di 10 anni fa, dove venne abolita la tassa per sempre. Ad oggi riuscire ad ottenere un’esenzione totale è possibile ma solo per alcuni utenti. Bisogna ricordare infatti che ci sono alcune condizioni base per le quali gli italiani oggi pagano il canone. Una di queste corrisponde ad avere una televisione nel proprio ambiente domestico.

Per tale motivazione la categoria che decide per sua scelta personale di non avere una TV in casa, potrà evitare di pagare il canone. Bisognerà quindi presentare un’autodichiarazione all’interno della quale si confermerà in maniera diretta di non avere un apparecchio per ricevere i canali TV.

La stessa cosa succederà per coloro che vanno oltre i 75 anni di età: nessuno sarà costretto a pagare il canone. Oltre a questa categoria di persone, ce n’è un’altra: quelli che non raggiungono una soglia minima di reddito che supera gli 8000 € all’anno. Presentando il proprio modulo ISEE, potranno essere esentati dal pagamento.