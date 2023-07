WhatsApp, finalmente la funzione che cambia l'app per sempre

Contestualmente al periodo, anche WhatsApp sta optando per tanti cambiamenti da introdurre all’interno dell’applicazione. Effettivamente era da diverso tempo che la piattaforma di messaggistica non riportava tutti questi nuovi aggiornamenti, prima passati nell’applicazione in versione beta e poi in quella stabile.

Gli utenti ovviamente sono felici di beneficiare delle tante novità, anche per quanto riguarda l’interfaccia. WhatsApp infatti ha rivisto i suoi piani anche per quanto concerne la grafica, migliorandola nettamente rispetto al passato. Ora però si parla di alcune funzionalità in arrivo che stravolgeranno tutto, ancor di più per coloro che stavano per passare a Telegram in pianta stabile. Una delle prime funzioni che a breve arriverà sull’applicazione ufficiale riguarda la multimedialità, mentre la seconda funzione consentirà un’organizzazione migliore delle chat.

WhatsApp: ecco cosa cambia per l’applicazione più famose in assoluto con due aggiunte nuove

I più attenti avranno letto l’articolo in cui si parlava della grande novità che WhatsApp sta per introdurre prima per gli utenti iOS. Chi ha uno smartphone Apple potrà infatti beneficiare tra poco della possibilità di inviare i video in alta definizione. Questo significa che durante l’invio di un filmato, comparirà un nuovo tasto mediante il quale sarà possibile scegliere la risoluzione con cui recapitare il video.

L’altra funzionalità che WhatsApp si prepara ad introdurre riguarda invece le conversazioni. Queste saranno catalogate in sezioni diverse, così da consentire agli utenti di trovarle nel più breve tempo possibile. Ad esempio se era possibile aprire l’applicazione e trovare la sezione con tutti i messaggi non letti.