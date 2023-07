Un regalo attende alcuni utenti di casa Vodafone, la perfetta occasione per accedere a costo zero ad un servizio, o una funzione, generalmente richiesta a pagamento da parte dell’operatore telefonico, in quanto esclusa dalle principali offerte attualmente disponibili.

Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo è chiaramente la Vodafone Silver, soluzione che prevede un costo fisso di soli 9,99 euro al mese, per riuscire ugualmente ad accedere a ben 200 giga di traffico dati al mese, affiancati da illimitati minuti e SMS, che potranno essere liberamente utilizzati verso tutti gli utenti. Nonostante l’elevatissimo appeal, la navigazione è sempre disponibile solamente in 4G, per ottenere il 5G è necessario investire una determinata quota aggiuntiva.

Ecco il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove potete trovare le offerte ed anche i codici sconto Amazon a titolo completamente gratuito.

Vodafone, in cosa consiste il regalo

In questo periodo alcuni utenti hanno ricevuto dall’azienda un SMS informativo con il quale la stessa offre la possibilità di attivare la connessione 5G a titolo completamente gratuito, per un periodo di tempo limitato a 12 mesi successivi alla data di attivazione. La promozione non richiede il versamento di un costo iniziale, né si rinnova in automatico, al termine del periodo indicato si disattiverà completamente.

Al momento non sappiamo quali siano i criteri che hanno guidato Vodafone nell’assegnazione dell’omaggio, a tutti gli effetti non sono clienti con specifiche promozioni attive, sembrano essere molto generici e vari tra di loro. Non possiamo che augurarvi di venire presto selezionati, per poter fruire di un’occasione più unica che rara.