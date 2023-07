MediaWorld, le offerte sono fantastiche, ecco la lista di prezzi al 50%

Una vera e propria lista di sconti e di offerte al 50% vi attendono proprio oggi da MediaWorld, pronta a condizionare gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo così a spendere poco o niente, risparmiando al massimo delle proprie possibilità.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile per chiunque sceglierà di recarsi personalmente in negozio, ma anche per tutti coloro che decideranno di affidarsi al sito ufficiale, in modo da poter ricevere la merce a domicilio, e quindi non essere costretti a spostarsi dal divano di casa propria. Il risparmio raggiunge i massimi livelli, ricordando comunque che i singoli prodotti sono disponibili nella variante no brand (per la telefonia mobile), con garanzia di 24 mesi.

MediaWorld, quali sono i nuovi prodotti in promozione

Una caterva di sconti vi attendono nel periodo da MediaWorld, tutti i prezzi sono da considerarsi attivi solamente fino al 16 luglio, e riguardano più che altro quei prodotti che risultano essere fondamentali nel corso dei viaggi, come cuffie, macchine fotografiche e similari.

Il comparto fotografico è direttamente coinvolto nella campagna di casa MediaWorld, con la possibilità di acquistare una buonissima Fuijifilm Instax Mini 11, alla modica cifra di soli 79 euro, oppure anche una Panasonic Lumix G7 a 599 euro, finendo con la Canon EOS 2000D, una reflex disponibile all’acquisto a soli 429 euro. Molto buona è la promozione mirata sulla GoPro Hero 11, una action camera di altissimo livello, acquistabile da MediaWorld a soli 449 euro.