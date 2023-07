La tecnologia è fortemente scontata in casa Lidl, arrivano in questi giorni nuovi prezzi bassi che riescono ad invogliare anche l’utente più restio, all’acquisto di prodotti di ottimo livello, riuscendo così a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, a patto che si sia sempre disposti a recarsi personalmente in un negozio fisico.

La limitazione più grande della campagna di Lidl è proprio questa, non offrire all’utente la possibilità di completare gli ordini tramite il sito ufficiale, ma obbligarlo a recarsi sempre nel punto vendita, in questo modo viene imposto un vincolo dal quale non è possibile uscirne indenni. Gli sconti sono disponibili per tutti, salvo esaurimento anticipato delle scorte (anche prima della scadenza della campagna).

Lidl vince sulle rivali, ecco gli sconti del volantino

Lo splendido volantino Lidl di questa settimana è pronto a riversare una buona dose di sconti nel carrello di tantissimi utenti in Italia, infatti sono innumerevoli i prodotti a disposizione per spendere il minimo indispensabile, con un forte focus sul benessere personale ed i piccoli elettrodomestici in generale.

Il dispositivo che presenta un risparmio maggiore è sicuramente l’umidifcatore ad ultrasuoni con aromaterapia, costa solamente 19 euro; salendo di 5 euro con la spesa da sostenere, ecco arrivare la bilancia pesa-persone, oppure anche il tagliacapelli-regolabarba, entrambi appunto proposti a 24,99 euro. Sempre all’interno del volantino Lidl possiamo trovare anche prodotti più costosi, come l’epilatore elettrico 3in1, oppure il mini-aspirapolvere di liquidi, in vendita rispettivamente a 34,99 e 29 euro.