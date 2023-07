Kena Mobile, finalmente l'offerta migliore di sempre con 200GB a 4 euro

Torna l’offerta da 4,99 euro al mese in casa Kena Mobile, anch’essa utile per beneficiare di 200 giga per due mesi. Il periodo promozionale del gestore virtuale consente infatti a chi attiva un’offerta entro il 25 luglio di avere 200 giga in regalo per 60 giorni.

Queste sono le promozioni migliori del momento che potete trovare sul sito ufficiale di Kena Mobile:

Kena Voce al prezzo di 4,99 euro al mese per sempre

minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali;

1.000 messaggi verso tutti i numeri di tutti i gestori mobili;

1 giga di traffico internet in 4G fino alla velocità di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload;

di traffico internet in 4G fino alla velocità di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload; tecnologia VoLTE inclusa per tutti i dispositivi abilitati su rete Kena;

Costo di attivazione gratis;

SIM gratis;

Prezzo di 4,99 euro ogni mese.

Kena Star, la promo con 130 giga al mese a 6,99 euro

130 giga di traffico internet in 4G fino alla velocità di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload;

di traffico internet in 4G fino alla velocità di 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload; tecnologia VoLTE inclusa per tutti i dispositivi abilitati su rete Kena;

200 giga in regalo per tutte le attivazioni entro il 25 luglio. Saranno validi per due mesi.

Prezzo di 6,99 euro ogni mese.

Kena Star da 150GB a 7,99 euro al mese per sempre