Iliad, sono arrivate le nuove promozioni perfette per chi viaggia

Due giorni fa si è aperto il sipario su un capitolo attesissimo: le nuove offerte di Iliad. L’operatore di telefonia mobile che ha rivoluzionato il mercato italiano con le sue offerte competitive, ha recentemente introdotto nuove opzioni per i suoi clienti che viaggiano all’estero. Queste promo, disponibili dal 13 luglio 2023, sono state progettate per rispondere alle esigenze di coloro che richiedono una connettività più ampia durante i loro viaggi.

Iliad: le promo extra per chi ha bisogno di più Giga in vacanza

Per i viaggiatori in Europa, Iliad offre ora 5GB di traffico dati extra, oltre a quelli già inclusi nel proprio piano, per soli €3,99 al mese. Questa opzione permette di navigare all’estero senza preoccupazioni. L’offerta è particolarmente vantaggiosa per coloro che viaggiano frequentemente all’interno dell’Unione Europea e necessitano di una connessione dati affidabile.

Per coloro che viaggiano in Svizzera, un paese noto per i suoi costi di roaming elevati, Iliad ha previsto un’offerta simile. Con soli €4,99 al mese, gli utenti possono attivare un pacchetto dati di 5GB, consentendo così di evitare l’uso dei costosi servizi dati a consumo.

Queste opzioni internazionali possono essere attivate su tutte le offerte mobile Iliad, una sola volta al mese, e non prevedono il rinnovo automatico. Ciò significa che gli utenti possono godere di giga extra e connessione solo quando ne hanno davvero bisogno, senza dover sottostare a vincoli contrattuali o a costi aggiuntivi indesiderati. Per attivare l’opzione dati per l’estero, gli utenti possono accedere alla loro Area Personale sul sito www.iliad.it, o tramite Simbox nei più di 4.000 punti vendita Iliad in tutta Italia.

In definitiva, Iliad continua a innovare e a rispondere alle esigenze dei suoi utenti, offrendo soluzioni flessibili e convenienti. Queste nuove offerte confermano Iliad come un gestore affidabile e all’avanguardia, capace di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti.