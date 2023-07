E’ stato fatto un annuncio che potrebbe sostanzialmente cambiare il mondo così come lo conosciamo.

Elon Musk, fondatore di diverse società che hanno contribuito a rivoluzionare il modo in cui ci approcciamo al mondo, ha annunciato che ha formato una nuova società che punterà tutto sullo sviluppo di una nuova intelligenza artificiale.

E’ stata chiamata x.AI da Elon, ma a parte questo sappiamo ancora poco. E’ stato confermato per ora solo lo staff interno, e ciò che è disponibile al pubblico è racchiuso tutto all’interno del sito creato ad hoc. La società sarà guidata da Elon Musk, e sarà sponsorizzata da Twitter, Tesla e altre società al fine di rendere questa nuova tecnologia ampiamente diffusa.

“L’obiettivo di xAI è comprendere la vera natura dell’universo“, questo è scritto sul sito web della società.

Un problema che bisogna affrontare

Ricordiamo che Elon Musk ha sempre sostenuto il progetto di OpenAI, nonostante alcuni commenti che hanno fatto spaventare anche gli investitori. Molti pensano infatti che il futuro non sia a prova di IA.

“Esiste un pericolo reale che l’IA capisca come iniziare a mentire, e quindi a svegliarsi in un certo senso“, ha scritto Musk su Twitter in risposta a un utente che chiedeva come disattivare i limiti dell’intelligenza artificiale per avere risposte più complete.

In un’intervista Musk ha spiegato la mission principale della società. “Inizieremo un qualcosa che ho chiamato TruthGPT“, ha detto, descrivendolo come la massima intelligenza artificiale alla ricerca della verità e che “si preoccupa di comprendere l’universo”.

Ma sappiamo quanto il magnate della tecnologia ami la teatralità, pochi mesi fa infatti disse che l’AI potrebbe portare alla “distruzione della civiltà così come la conosciamo” unendosi ad alcuni movimenti contro l’integrazione completa di questi sistemi.