Dopo la separazione fra FIFA e EA Sports, sapevamo da tempo che quest’ultimo avrebbe presto svelato un suo inedito videogioco sempre dedicato alla simulazione calcistica e così è stato. Nel corso delle ultime ore è stato infatti annunciato l’arrivo ufficiale di EA Sports FC 24 e non solo. È stato anche pubblicato in veste ufficiale un primo video trailer che ci ha svelato i primi dettagli.

EA Sports FC 24, partono i preordini del nuovo videogioco di EA Sports

EA Sports ha finalmente svelato il suo nuovo videogioco che andrà quindi a sostituire la saga di FIFA dedicata al mondo del calcio. In particolare, si tratta del nuovo videogioco denominato EA Sports FC 24 e l’azienda ha anche da poco pubblicato un primo video teaser ufficiale che ci ha rivelato in generale come sarà strutturato il gioco.

Come da tradizione dei precedenti capitoli di videogiochi di simulazione calcistica, anche questo nuovo titolo includerà svariate competizioni calcistiche a livello mondiale. Troveremo ad esempio anche la UEFA Women’s Champions League. Il nuoto titolo di EA Sports sarà inoltre distribuito su tutte le principali console da gaming, tra cui PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.

L’arrivo ufficiale di questo nuovo videogioco è previsto per il 29 settembre 2023. Nonostante questo, per tutti gli interessati ad acquistare EA Sports FC 24 sono già partiti i preordini. Questo significa che è già possibile preordinare questo nuovo titolo per tutte le recenti console da gaming disponibili . Ci si può recare ad esempio sul noto store online Amazon.