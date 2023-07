Il Prime Day 2023 ormai finito ormai da qualche giorno, ma su Amazon Italia sono rimaste attive alcune offerte davvero eccezionali. Il vantaggio di queste nuove promozioni è che non bisogna essere utenti Prime per poter avere accesso allo sconto, quindi sono ancora più convenienti!

Una delle offerte più pazzesche è quella dello Xiaomi Redmi 12 al prezzo eccezionale di 209€ (prima a 485,70€), vuol dire che Amazon ha applicato uno sconto del ben 57%!

Ma dovete affrettarvi, andate subito sul sito e mettetelo immediatamente nel vostro carrello.

Le caratteristiche dello Xiaomi Redmi 12

Lo Xiaomi Redmi 12 in offerta su Amazon è il modello 8GB/256GB. Questo è uno smartphone con sistema operativo Android di buon livello, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Il sorprendente display Touchscreen da 6.79 pollici, pone il Redmi 12 tra l’olimpo della categoria.

La risoluzione è di 1080 x 2400 pixel, proporzioni 20:9 pixel. Analizzando le sue funzionalità, a questo smartphone non manca assolutamente nulla. Possiede modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet veloce ed efficiente. È compatibile con le reti GSM (Quad Band: 850/900/1800/1900), HSPA+ e LTE. La velocità di download massima raggiungibile è di 300 Mbps, mentre quella di upload massima è di 150 Mbps.

Il Redmi 12 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette a chi lo possiede di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. La batteria è in litio e con una capacità di 5000 mAh e dalla ricarica rapida. Il design è accattivante ma leggero, grazie ad uno spessore è di 8.2mm pesando al di sotto dei 200g.

Se non siete convinti, su Amazon è possibile trovare altri modelli di questo brand come lo Xiaomi Redmi Note 11S ad un prezzo conveniente e scegliere quello migliore per voi.