L’offerta resa disponibile oggi da WindTre è una delle migliori in assoluto, poiché mette a disposizione del consumatore finale un bundle più unico che raro, con la possibilità di accedervi senza difficoltà, spendendo veramente cifre ridotte rispetto al solito.

Tutte le migliori promozioni degli operatori telefonici d’Italia, sono perlopiù operator attack o SMS winback, anche in questo caso non ci allontaniamo troppo da quanto siamo abituati a vedere, l’offerta in oggetto può essere richiesta solamente con portabilità del numero originario, scegliendo comunque una nuova SIM e proveniendo da specifiche realtà del territorio.

Non perdetevi le offerte Amazon disponibili oggi gratis sul nostro canale Telegram, con le quali avere anche prezzi molto più bassi del normale.

WindTre, ecco quali sono gli sconti e le nuove offerte

In netta controtendenza con tutto quanto vi abbiamo indicato nei paragrafi precedenti, vi vogliamo parlare di una buona promozione che potete richiedere tutti sul vostro numero di telefono, si tratta della Di più full 5G, una promozione molto speciale, con un costo fisso di 14,99 euro, che gli utenti dovranno pagare con il credito residuo della ricaricabile.

All’interno della promo si può trovare un bundle molto interessante, infatti gli utenti riescono a godere di minuti illimitati (di cui 50 minuti sono utilizzabili verso l’estero), passando anche per 50 giga di traffico dati in 5G (di cui 13,7GB sono utilizzabili nell’Unione Europea), per finire con 200 SMS che potranno essere spesi verso chiunque si desideri.

Gli utenti che al giorno d’oggi la vorranno richiedere, dovranno versare inizialmente un contributo di 10 euro, con spedizione della SIM a titolo completamente gratuito. L’attivazione è possibile sia online che in negozio, ma in questo secondo caso il costo iniziale è di 9,99 euro.