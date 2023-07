Nel corso di questa prima parte dell’anno, WhatsApp ha introdotto delle novità certamente non irrilevanti agli occhi del pubblico. La piattaforma di messaggistica istantanea, forse anche per contrastare una rivalità sempre più accesa da parte di avversari come Telegram o Signal, sta spingendo forte sull’acceleratore e sta garantendo agli utenti aggiornamenti a lungo richiesti.

WhatsApp, finalmente la novità delle foto in alta definizione

Una delle novità a lungo richieste dagli utenti di WhatsApp era la funzione per l’invio di foto in alta definizione. Come da molti sperimentato, sino a poche settimane fa, la condivisione di una foto sulla chat comportava in automatico una leggera ma significativa perdita di qualità per l’immagine stessa. Nel momento dell’invio, infatti, la chat andava a comprimere la foto in automatico.

Dopo una sperimentazione nelle fasi beta, finalmente WhatsApp ha lanciato l’aggiornamento per l’invio delle foto nella massima definizione. Gli utenti potranno quindi inviare ad amici e contatti della rubrica foto nella loro migliore versione.

Per inviare foto in HD sarà necessario andare nel menù Impostazioni, cliccare sulla voce Spazio e dati e poi ancora sulla voce Qualità caricamento media. A questo punto gli utenti potranno selezionare tre opzioni: Automatica, Migliore qualità e risparmio dati. Per inviare le foto in HD sarò ovviamente necessario selezionare la voce Migliore qualità.

Una volta selezionata quest’opzione, tutti gli invii di foto e di video su WhatsApp avverranno nelle loro dimensioni originali, senza quindi compressioni automatiche da parte della chat. Ciò ovviamente comporterà per gli utenti un maggiore consumo di dati per l’invio e per i destinatari uno spazio maggiore occupato sulla memoria del device.