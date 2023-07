WhatsApp, caos TOTALE con la nuova funzione nascosta

L’ultimo periodo sta dimostrando che WhatsApp è l’applicazione più incline a lanciare aggiornamenti con novità al loro interno. Dopo aver aggiunto diversi miglioramenti, il colosso della messaggistica istantanea ha intenzione di non fermarsi. Ultimamente sono arrivati infatti diversi update, come quello che concede il blocco delle chat, o ancora i messaggi effimeri e tanti altri cambiamenti all’interfaccia.

Ora si continua su questa lunghezza d’onda, come dimostra anche il lancio di altri aggiornamenti nella versione beta di WhatsApp. Qui diverse persone hanno avuto modo di provare svariate funzionalità prima che arrivassero in pianta stabile. L’esclusività entusiasma il pubblico, il quale sta vedendo sempre più persone iscriversi al programma beta. In questo modo sarà possibile provare anche un’altra possibilità, ovvero quella della ricerca automatica di una chat.

WhatsApp: questa novità è davvero sconvolgente, arriva la ricerca automatica delle chat

I miglioramenti di WhatsApp sono sotto gli occhi di tutti ma sembrano essercene tanti altri pronti ad arrivare. Uno di questi consiste nella possibilità di poter cercare automaticamente una chat tra tutta la lista dei contatti. Questo sarà un grande beneficio soprattutto per coloro che hanno diverse conversazioni nella loro lista.

Tutto ciò avviene mediante un filtraggio delle chat con quelle non lette, quel business e quelle personali. Ci saranno anche altre categorie all’interno delle quali sarà possibile trovare le conversazioni di cui sia bisogno. In questo modo gli utenti andranno mirati verso quella categoria per cercare una chat di cui necessitano in quel preciso istante. Al momento non si sa quando la novità diverrà effettiva ma sembra mancare poco.