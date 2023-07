Nuovi prezzi bassissimi vi attendono oggi da Unieuro, solamente in questo modo potete avere la certezza di spendere molto meno del solito listino a cui siamo stati abituati in passato, riuscendo così ad acquistare i migliori prodotti ed allo stesso tempo godere di un rapporto qualità/prezzo inebriante.

La campagna promozionale segue alla perfezione tutte le precedenti soluzioni di Unieuro, in altre parole gli acquisti sono perfettamente completabili nei negozi fisici sul territorio, come anche sul sito ufficiale, sul quale si trovano le stesse identiche condizioni di acquisto, a cui aggiungere anche la spedizione gratuita a domicilio.

Unieuro, gli sconti sono tra i migliori di sempre

Fino al 20 luglio da Unieuro l’Estate va davvero alla grande, infatti gli utenti sono liberissimi di spaziare tra innumerevoli proposte, e prezzi decisamente concorrenziali, che permetterebbero così di risparmiare al massimo. Osservando come al solito da vicino il segmento degli smartphone, è inutile dire che il top di gamma che tutti dovrebbero acquistare subito è il Samsung Galaxy S23, infatti oggi costa solamente 799 euro.

Spostando l’attenzione nella fascia di prezzo inferiore ai 400 euro, si possono comunque trovare buone occasioni per risparmiare, come Galaxy A34 a 399 euro, Galaxy A33, Redmi 9AT, Honor X6, Honor 90 Lite, Realme 10, Oppo A96, Oppo Reno8 Lite, TCL 30Se o anche Realme C55. Tutti i modelli elencati sono da considerarsi disponibili con garanzia di 24 mesi e completamente no brand. Per i dettagli vi potete collegare al sito, o aprire le seguenti pagine.