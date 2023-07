TIM è una delle realtà più interessanti del momento, un operatore telefonico sempre in grado di convincere gli utenti all’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, con la quale riuscire comunque a mettere le mani su bundle assolutamente elevati, al giusto prezzo finale.

Tutte le migliori offerte di TIM sono disponibili solo nelle loro varianti operator attack o SMS winback, ciò sta a significare che gli utenti le possono attivare solamente su invito diretto, oppure tramite la portabilità da uno specifico operatore telefonico in Italia. La richiesta deve essere sempre presentata nei negozi fisici, con un versamento iniziale che corrisponde in genere a circa 20 euro, comprensivo anche di una parte di ricarica.

Ricevete i codici sconto Amazon con le nuove offerte ed anche i prezzi più bassi, andando subito ad iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid.

TIM, una vera e propria batosta per tutti gli altri

Siete clienti di Vodafone, Very Mobile o di WindTre? allora potete sicuramente richiedere l’attivazione della 5G Power Smart di TIM, una promozione molto interessante dal costo fisso di 14,99 euro al mese, con alcune agevolazioni che riescono comunque ad invogliare l’utente alla sua attivazione definitiva. I costi iniziali sono fortunatamente azzerati, ciò sta a significare che l’attivazione in sé non richiede alcun versamento, se non 5 euro per la SIM, a cui aggiungere 20 euro di ricarica effettivi (per un totale quindi di 25 euro). Per agevolare la richiesta da parte del pubblico, ricordiamo comunque che la prima mensilità è gratis, ciò sta a significare che il cliente dovrà versare quanto indicato solo dal secondo rinnovo.

Il bundle è ampissimo, infatti sarà possibile godere di tutto illimitato (tra cui minuti e SMS), a cui aggiungere chiaramente anche 50 giga di traffico dati, con navigazione in 5G.