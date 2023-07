Alcuni studi hanno dimostrato che l’utilizzo eccessivo dei social network come TikTok può comportare diverse problematiche tra cui anche la diminuzione dell’autostima, così come dell’attenzione e del senso di appartenenza. Tanti giovani dipendono da queste piattaforme, le quali dunque risultano dannose in maniera eccessiva.

Bisogna stare quindi molto attenti per non cadere nel baratro, visto che sembra molto più semplice di quanto si crede. Ci sarebbe però un piccolo trucchetto.

TikTok e l’allarme dipendenza, scoperto un segreto tramite lo smartphone

A quanto pare però ci sarebbe una piccola speranza per coloro che vogliono disintossicarsi da tutto ciò. Alcune persone avrebbero scoperto un trucco proprio su TikTok, ovvero la modalità scala di grigi che solo gli iPhone consentono. Con questo trucco, adottato anche da persone adulte, è possibile trasformare l’interfaccia del proprio dispositivo Apple in una sorta di versione bianca e nera. Questo cambiamento causerà quindi la riduzione della dopamina rilasciata nel cervello durante l’utilizzo dei social.

Sono infatti i colori accesi delle applicazioni e le immagini a stimolare il rilascio dell’ormone del piacere, alimentando quindi la dipendenza. Con la scala di grigi invece l’utilizzo delle applicazioni diventerà meno compulsivo consentendo agli utenti di riprendere il controllo su se stessi.

Diverse persone parlano già di tanti benefici ottenuti dalla modalità scala di grigi dell’iPhone. I daltonici possono infatti utilizzare le applicazioni senza problemi di colori e inoltre è stata ridotta sensibilmente l’attrattiva visiva delle piattaforme, portando le persone a impegnarsi in altre attività che non siano quelle legate ai social network.