Tachisensia, quello strano fenomeno che altera la percezione del tempo

La tachisensia è un fenomeno intrigante che altera la percezione del tempo e del suono, facendo sembrare che tutto accada più velocemente. Questa condizione, che può essere piuttosto inquietante per chi la vive, è attualmente oggetto di studio da parte della comunità scientifica.

Tachisensia: come è possibile che il tempo vada più veloce?

La tachisensia si manifesta come una distorsione del tempo e del suono, in cui una persona può sentirsi come se si muovesse al rallentatore mentre tutto intorno a lei è in “avanzamento rapido”. Questa sensazione può essere accompagnata da alterazioni dei suoni, che possono apparire molto forti o soffocati, come se il soggetto si “sentisse sott’acqua”.

Osman Farooq, professore associato clinico nel Dipartimento di Neurologia presso l’Università di Buffalo, è uno degli esperti che si sta impegnando per comprendere questo fenomeno. Secondo Farooq, i sintomi della tachisensia tendono a manifestarsi intorno alla pubertà, con episodi che durano tra i 5 e i 10 minuti e si verificano tra 2 e 12 volte l’anno.

Nonostante non ci siano molte risposte, sembra probabile che per la maggior parte delle persone questi fenomeni siano una presentazione atipica dell’emicrania. Una condizione mentale collegata alla tachisensia è la sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie (AIWS), un insieme di disturbi che causano una percezione alterata, che fanno vedere le cose più grandi o più piccole di quanto siano in realtà, o più vicine o più lontane.

La ricerca formale su questo fenomeno rimane carente, ma il gran numero di individui che l’hanno sperimentata suggerisce che vale la pena indagare. La comprensione della tachisensia potrebbe portare a nuove scoperte sulla percezione del tempo e del suono, e potrebbe avere importanti implicazioni per il trattamento di condizioni come l’emicrania e l’AIWS.