Poste Italiane, affrettiamoci perché dal 24 Luglio aumenteranno i prezzi di raccomandate e pacchi

A partire dal 24 Luglio 2023, Poste Italiane ha annunciato un aumento delle tariffe per i servizi postali di corrispondenza e pacchi. Questo cambiamento è stato comunicato attraverso il sito web ufficiale di Poste Italiane.

Poste Italiane: nessuno se lo aspettava ma la decisione è stata confermata

I nuovi prezzi riguarderanno una vasta gamma di servizi, tra cui Posta1 (Retail), Posta1 Pro, Posta4 (Retail), Posta4 Pro, Posta Massiva, Avviso di Ricevimento nazionale retail, Avviso di Ricevimento Business, Avviso di Ricevimento Internazionale, Posta Raccomandata (Retail), Posta Raccomandata Pro, Posta Raccomandata Smart, Posta Assicurata, Posta Assicurata Smart, Atto Giudiziario con quota forfettaria di CAN e CAD, Pieghi di Libri, Poste Delivery Standard, Poste Delivery International Standard, Postapriority Internazionale, Postamail internazionale, Raccomandata Internazionale, Assicurata Internazionale, Economy e Premium Mail, spedizioni M-bags Economy e Premium, e il servizio Contrassegno.

Per esempio, la tariffa per gli invii di Posta1 (Retail) fino a 100 grammi di formato piccolo e medio passerà da 2,80 a 2,90 Euro. Per Posta1 Pro, gli invii fino a 100 grammi (formato piccolo e medio) passeranno da 2,10 a 2,25 Euro. L’Avviso di Ricevimento nazionale retail passerà da 0,95 a 1 Euro. La Posta Raccomandata (Retail) per gli invii fino a 20g passerà da 5,60 a 5,80 Euro. Posta Assicurata per gli invii fino a 20g con valore assicurato fino a 50 Euro passerà da 6,20 a 6,40 Euro.

Questi cambiamenti rappresentano un importante aggiornamento delle tariffe di Poste Italiane e avranno un impatto significativo sui costi di spedizione per i clienti. Per questo è importante per i clienti essere a conoscenza dei cambiamenti e pianificare di conseguenza.