Nuove ed interessanti cambiamenti arrivano per i guidatori e per chi ama il mondo digitale.

Nasce infatti la possibilità di avere la patente in formato virtuale. Questa consentirà di avere uno dei documenti più fondamentali sempre a portata di mano, senza aver più la paura di averla dimenticata sul tavolo del soggiorno o da qualsiasi altra parte.

I vantaggi della patente digitale

I benefici di questa nuova modalità di documento sono numerosi. La patente è ovviamente un qualcosa di importantissimo per ogni guidatore e che deve avere sempre a portata di mano per dimostrare di poter guidare il proprio veicolo. Con questa modalità si potrà avere quindi una rivoluzione che darà la certezza di avere sempre il documento con noi, eliminando quindi la preoccupazione di averla dimenticata o anche perduta.

La Commissione Europea, e il governo italiano, stanno spingendo per dare, a breve, la possibilità a tutti i cittadini di avere la patente di guida in modalità elettronica e digitale. Un’importante passo che indica la volontà di velocizzare il processo di digitalizzazione.

Uno dei vantaggi da non ignorare di questa possibile rivoluzione e quindi il poter accedere a questo documento in qualsiasi momento, dando l’addio alla carta e ai libretti, accogliendo il codice QR che ci darà la possibilità di accedere ai nostri dati personali tramite il nostro smartphone.

Per poter avere la patente digitale non serve altro e scaricare l’app IO. Molti di noi conoscono quest’app grazie alla pandemia covid-19, ma ha più funzioni di quanto pensiate. L’app è gratuita e si può cedere con SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS. Dopo il login, basterà accedere con l’impronta digitale o con il proprio volto. I vantaggi principali dell’avere la patente in formato digitale, però, sono soprattutto: la diminuzione del rischio di furto, smarrimento, deterioramento o falsificazione. Conterrà quindi tutti i nostri dati come una qualsiasi patente e ci darà anche la possibilità di visionare i nostri punti.

Questa potrebbe essere una vera svolta che porterebbe ad avere sul nostro smartphone tutto ciò che ci serve, dando l’addio a porta carte o persino, in alcune occasioni, alle borse ingombranti.