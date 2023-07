Oggetti sempre sotto controllo con 2 TRACKER al prezzo di uno

Avete mai trovato su Amazon degli accessori piccolissimi a prezzo ridotto? È il caso di alcuni tag smart, i quali consentono di trovare gli oggetti essendo dei piccoli localizzatori compatibili con svariate applicazioni. Questa è oggi una delle migliori offerte disponibili.

Su Amazon sono in vendita i tag per ritrovare gli oggetti quando si perdono

Il design di questi piccoli oggetti è fondamentale: essendo di dimensioni ridotte possono essere nascosti dappertutto o ad esempio collegati vicino a qualsiasi mazzo di chiavi. Anche tramite le applicazioni ufficiali potranno essere trovati, facendoli suonare. Ad esempio gli utenti Apple potranno salvarli nell’applicazione “Dov’è” come se fossero degli AirTag.

Non bisognerà per forza collegarsi con il Bluetooth, visto che quando i tag in questione saranno troppo lontani, sarà possibile aprire la mappa e capire in che posizione si trovano. Questo consentirà di evitare di perdere i propri effetti personali, come chiavi, portafogli e tutto ciò che si tende a dimenticare un po’ in giro.

In realtà un tag del genere potrebbe essere piazzato anche all’interno di un veicolo, in modo da capire se si sta muovendo senza il nostro permesso.

Oggi il prezzo è veramente straordinario visto che Amazon ne propone due al prezzo di uno. Beneficiando del coupon da 10 euro, sarà possibile pagarli entrambi 28,99 euro. Per averli adesso, dovete solo aggiungerli al carrello. Ci saranno come sempre due anni di garanzia e 30 giorni utili per il reso.