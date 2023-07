Con il 2023 sono arrivate diverse novità su Netflix, il colosso dello streaming multimediale, che inaugurato una nuova era con lo stop alla condivisione generalizzata dell’account e i controlli sugli indirizzi IP.

L’ultima news arriva dopo la rimozione per gli utenti del piano Base di Netflix in Canada, è giunto il momento di soffermarsi nuovamente sulla questione password sharing, cosa che sta mettendo a dura prova il servizio dall’inconfondibile “TUDUM”. Il crackdown relativo a quest’ultimo fenomeno sta avanzando e ma c’è una novità.

Come riportato da 9to5Mac e TechCrunch, a tal proposito, nonché come ufficializzato sul blog ufficiale di Netflix lo scorso 11 luglio mediante un un post legato “gli abbonati di tutto il mondo possono ora trasferire il proprio profilo a un account diverso“.

In parole povere, come ricordato anche da The Verge, potrebbe trattarsi dell’occasione giusta per spostare il vostro profilo Netflix. Questo perché Netflix ha previsto che probabilmente saranno molti gli utenti che sposteranno il loro profilo su altri account, magari fermando la condivisione dell’abbonamento.

Cosa intende Netflix nello specifico?

Netflix ha introdotto ai propri utenti l’opportunità di poter trasferire il proprio profilo su un account già esistente. Prima, il trasferimento profilo era disponibile esclusivamente su un nuovo account, creato quindi a partire da zero. Invece ora sarà possibile trasferire il profilo su un account preesistente, magari rimasto inattivo. Gli utenti potranno quindi trasferire la cronologia dei contenuti visualizzati e i relativi consigli. Tra questi ci sono anche i giochi e la lista personale. Questo è un chiaro tentativo di Netflix di “dividere” la gestione dei profili degli utenti coinvolti nei propri abbonamenti.

Con questo aggiornamento dovrebbe essere quindi tutto più semplice. Tuttavia, la novità è in fase di elaborazione, vi basterà solo aspettare ancora un po’, nel frattempo potrete godervi le ultime novità disponibili.