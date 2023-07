I nuovi smartphone sono fortemente scontati da MediaWorld, solo per pochi giorni gli utenti possono pensare davvero di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, riuscendo nel contempo a raggiungere l’acquisto di alcuni ottimi prodotti di tecnologia generale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, oltretutto gli ordini possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un negozio fisico, senza dover sottostare a vincoli particolari. Gli stessi prezzi sono da considerarsi inoltre attivi sul sito ufficiale, sul quale potrete trovare la spedizione a domicilio (anche se a pagamento).

MediaWorld, aprite subito il volantino con tutti gli sconti

Pronti per una vacanza high-tech? in vostro aiuto accorre direttamente MediaWorld con una promozione molto interessante, al cui interno si possono trovare innumerevoli sconti, applicati direttamente su prodotti pensati per essere trasportati in viaggio, facilitando la vita della maggior parte dei consumatori. I prezzi indicati, se interessati, sono disponibili solo fino al 16 luglio.

Dalla prima pagina iniziamo a scoprire alcuni sconti interessanti, come le cuffie JBL Tune 7108T, in vendita a 69 euro, oppure anche uno speaker bluetooth Essential 2, proposto alla modica cifra di 79 euro. Restando in ambito cuffie, ma volendo spendere decisamente poco, l’occhio cade sicuramente sugli auricolari Philips, ed il loro prezzo finale di soli 29 euro.

Molto importante anche la componente fotografica, per questo motivo dovete acquistare subito la Fujifilm Instax Mini 11, in vendita a 79 euro, oppure anche il drone DJI Mini 2, disponibile nella versione combo, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 499 euro.