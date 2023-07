Una settimana di sconti assurdi vi attende proprio in questo periodo in tutti i negozi di casa Lidl, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione perfetta per spendere il proprio denaro nell’acquisto di prodotti di livello, senza mai comunque essere costretti ad investire cifre eccessivamente elevate.

Coloro che vorranno avvicinarsi al mondo Lidl, ad ogni modo, devono sapere che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che non sono presenti vincoli regionali o di appartenenza a soci specifici, permettendo così al cliente finale di spaziare anche nel negozio più vicino alla residenza (ordini comunque non completabili online).

Lidl, quali sono i nuovi sconti da non perdere di vista

La settimana di Lidl pare essere votata direttamente al benessere personale, gli utenti si ritrovano a poter acquistare una serie di prodotti di ottimo livello, a prezzi molto più bassi del normale, come nel caso dell’epilatore elettrico 3in1, disponibile a 34,99 euro, oppure anche il tagliacapelli-regolabarba, che può essere ottenuto con un esborso di soli 24,99 euro.

Non mancano chiaramente nuovi dispositivi anche per la casa, come una bilancia pesapersone da 24,99 euro, il mini aspirapolvere di liquidi completamente ricaricabile, dal prezzo di 29 euro, finendo con l’umidificatore ad ultrasuoni con aromaterapia, che oggi costa solamente 19 euro. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Lidl, se volete approfondire la conoscenza della campagna, consigliamo come al solito di aprire subito le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.