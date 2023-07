Fastweb: la nuova promo estiva offre 100 GB e non solo a meno di 8 euro

La nuova offerta di Fastweb è particolarmente generosa, poiché include 100 gigabyte di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS. Al termine del periodo promozionale di tre mesi, l’offerta si rinnoverà al prezzo di soli 7,95 Euro al mese, un costo molto competitivo rispetto alle tariffe standard del mercato.

Fastweb: i servizi a disposizione per chi sceglie la promo

La spedizione della SIM è gratuita, con un costo una tantum di 10 Euro. Per accedere a questa offerta speciale, gli utenti devono visitare la pagina dedicata sul sito Fastweb, inserire il codice promozionale e cliccare su “Attiva Offerta“. Successivamente, sarà necessario completare la procedura di attivazione, scegliendo tra SPID, Carta d’Identità Elettronica o video riconoscimento classico.

È importante notare che la connettività 5G è disponibile solo per i dispositivi compatibili e nelle aree coperte dal servizio. In caso contrario, gli utenti navigheranno in 4G. Tuttavia, la velocità del 4G è comunque sufficiente per la maggior parte delle attività online, come lo streaming video, l’uso dei social media e la navigazione web. Un altro vantaggio dell’offerta Fastweb Mobile è la sua compatibilità con le condizioni “roam like at home” dell’Unione Europea. Questo significa che gli utenti possono utilizzare il loro piano dati, chiamate e SMS in tutti i paesi dell’UE, Regno Unito e Svizzera, senza costi aggiuntivi. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi viaggia spesso all’estero.

In conclusione, l’offerta di Fastweb rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca un piano dati generoso, minuti illimitati e una connessione veloce e affidabile. Con il bonus aggiunto di tre mesi di servizio gratuito, questa offerta è sicuramente da considerare per chiunque stia cercando di risparmiare senza compromettere la qualità del servizio.