Euronics azzera i prezzi con il lancio di un volantino Sottocosto, attivo fino al 18 luglio, davvero molto interessante. Gli sconti sono disponibili nella maggior parte dei punti vendita sul territorio, anche se potrebbero presentare differenze in relazione alla localizzazione, o al socio di appartenenza.

La campagna promozionale di cui vi parliamo nel nostro articolo è attiva esclusivamente presso i punti vendita del socio Euronics Dimo, ci teniamo a ricordare essere a tutti gli effetti un SottoCosto, e come tale il quantitativo di scorte disponibili è estremamente ridotto (potrebbe terminare anzitempo).

Euronics, occasioni da non perdere per tutti

Con Euronics non si scherza, e gli ultimi prezzi del volantino testimoniano quanto l’azienda stia facendo per convincere anche gli utenti interessati alla fascia media della telefonia, ad acquistare nuovi prodotti. Il SottoCosto concentra la propria attenzione proprio sulla serie di dispositivi che non presenta un prezzo superiore ai 499 euro, toccando il suo apice con Oppo Find X5, in vendita proprio a quella cifra, oppure anche il buonissimo Realme 11 Pro+, di recente commercializzazione a soli 449 euro.

Riducendo al massimo la spesa da sostenere, l’occhio cade su una selezione di prodotti che non costano più di 300 euro, tra i quali spiccano Oppo Reno8 Lite, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Realme 10, Oppo A57s ed altri ancora. Solamente l’Apple iPhone 14 Pro Max rientra nella fascia più alta della telefonia, con il prezzo attuale che si aggira attorno ai 1299 euro, dimostrando ancora una volta la sua bontà. Se volete scoprire gli sconti collegatevi al sito ufficiale.