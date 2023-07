Quando si parla di tecnologia di ultima generazione, i principali colossi arrivano subito in soccorso degli utenti. Comet è uno di quelli più attivi e soprattutto più malleabili dal punto di vista del prezzo: le promozioni del nuovo volantino parlano infatti molto chiaro. Ci sono tanti elettrodomestici ma soprattutto dispositivi mobili di ogni genere, a partire dagli smartphone fino ad arrivare ai computer portatili.

Comet distrugge tutti e lo dimostra con prezzi che andranno avanti fino al prossimo 16 luglio nel volantino

Come dimostra Comet all’interno del suo volantino, ci sono dei prezzi straordinari che neanche i colossi e-commerce riescono ad eguagliare. In prima pagina ad esempio ecco l’iPhone 14 nella versione da 128 giga, il quale costa 799 euro. Ovviamente ci sono solo 1000 pezzi, per cui bisogna affrettarsi. Passando agli altri dispositivi, ecco quelli della schiera Samsung. In particolare il primo è il Samsung Galaxy S23 Ultra che costa 1249 euro. Disponibile anche il Galaxy S22 a soli 529 euro.

A seguire non possono mancare altri prezzi invitanti, come quello dell’aspirapolvere Dyson V10 a 349 euro.

Ovviamente questi sono solo alcuni esempi che potrebbero tornare utili a molti. Ricordiamo che sono disponibili anche i finanziamenti. Queste offerte andranno avanti fino al prossimo 16 luglio, per cui vi conviene fare presto.