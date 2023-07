Canone RAI addio, la notizia a sorpresa cambia tutto per sempre

Il canone Rai è sicuramente la tassa più odiata da tutta Italia e in quest’ultimo periodo se ne starebbe parlando molto. Diverse novità potrebbero arrivare a breve ma per adesso tutto sembra tacere. Stando a quanto riportato, ci sono però delle categorie che potrebbero evitare di pagare la tanto odiata imposta, riuscendo a beneficiare quindi dell’esenzione totale. Ovviamente devono persistere alcune caratteristiche fondamentali.

Da ricordare che il costo fisso del canone corrisponde a 90 € per ogni anno, almeno per quel che concerne l’anno in corso. Il pagamento andrà effettuato in automatico tramite la bolletta dell’energia elettrica con un versamento senza alcun interesse diviso in 10 rate. Questa è stata la scelta adottata qualche anno fa, in modo da mettere i bastoni tra le ruote a tutti coloro che evadevano la tassa.

Canone Rai: ci sono alcuni modi unici per non pagare la tassa

La prima motivazione per cui si paga il canone Rai e perché si possiede una televisione. In poche parole tutti quelli che hanno la TV pagano il canone, per cui presentare un’autodichiarazione nella quale si confermerà di non possedere una televisione in grado di ricevere dei canali, potrebbe essere la carta vincente. Ricordiamo che però non bisogna infrangere la legge, per cui bisogna dichiarare la verità.

Anche gli utenti che vanno oltre i 75 anni di età possono evitare di pagare il canone. Tale categoria è quindi esentata in automatico dal pagamento della tassa. Allo stesso tempo anche le persone che non superano un reddito minimo di 8000 € all’anno potranno evitare di pagarlo.