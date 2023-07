Le persone che odiano il bollo auto si sentono ogni volta di più abusate dal regolamento, siccome nessun altro paga questa tassa in Europa.

Gli italiani sono infatti obbligati a pagare semplicemente perché possiedono un veicolo, con cifre che variano in base alla regione di competenza e in base alla cilindrata dell’auto o della moto in questione. Ci sono però dei metodi per non pagare, proprio come dimostrano le leggi italiane.

Bollo auto: ci sono tre situazioni che consentono di non pagare la tanto odiata tassa

Diverse persone non sapevano di poter evitare di pagare il bollo auto fin quando non sono venute a conoscenza di una determinata legge. Ce ne sono alcune che potrebbero tornare comode a chi già ha diversi problemi, come la legge 104. Le persone che beneficiano di questa legge non pagheranno il bollo, esattamente come tutti coloro che possiedono un veicolo storico, ovvero con oltre trent’anni di età.

Le nuove auto elettriche invece rappresentano la svolta, almeno per chi ha provveduto a comprarne una. La legge in questo caso risulta molto più benevola, come accade in Piemonte e Lombardia. L’esenzione è permanente per tutti coloro che acquistano un veicolo elettrico. Le altre regioni concedono alcuni benefici, come l’esenzione per 5 anni e in seguito lo sconto del 75% sull’importo da pagare.

In poche parole oggi per non pagare il bollo auto bisogna avere dei problemi gravi o magari il giusto budget per acquistare un’auto elettrica. Non dimenticate però che bisogna trovarsi in Piemonte o in Lombardia, altrimenti risparmierete solo una parte dei vostri soldi.