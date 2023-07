WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, sta elaborando, per il prossimo aggiornamento disponibile, nuove funzioni e servizi, dall’inserimento del nome utente, a un miglioramento dell’interfaccia grafica per i dispositivi iOS, a nuove opzioni di accesso per la versione web.

A tal proposito, su WeBetaInfo, il blog ufficiale di WhatsApp è stata comunicata l’introduzione di nuove impostazioni di sicurezza, al fine di garantire una maggiore protezione del proprio account e un’esperienza più sicura dell’utente nell’utilizzo dell’app.

WhatsApp e le nuove impostazioni di sicurezza

Tale novità, che sarà presente con il nuovo aggiornamento, ancora in fase di elaborazione, consentirà di nascondere il proprio numero di telefono a coloro che non hanno ancora salvato il nostro contatto nella propria rubrica telefonica.

Si fa riferimento, in maniera particolare, a quelle volte in cui si viene aggiunti all’interno di gruppi WhatsApp molto numerosi, in cui non si conosce l’identità di tutti gli altri membri presenti.

Normalmente, chiunque potrebbe vedere il nostro numero di telefono ma, con il nuovo aggiornamento, l’applicazione consentirà di mostrarlo solo agli amministratori della community e ai membri che già ci posseggono nei contatti.

Tuttavia, si tratta di un’impostazione che riguarderà i soli membri del gruppo, e non gli amministratori. Tale aggiornamento, per il momento, è disponibile solo per alcuni utenti beta selezionati, in quanto ancora in fase di approvazione. Ma si pensa che, tra non molto, questa sarà disponibile a tutti gli altri nella nuova versione da installare direttamente da Google Play. Chiunque vi potrà avere accesso sia i dispositivi iOS sia gli Android.