L’operatore telefonico Vodafone è più che mai agguerrito. In questi ultimi giorni l’operatore ha infatti deciso di contrastare ancor di più la concorrenza. Presso alcuni negozi fisici autorizzati, in particolare, l’operatore sta rendendo disponibili diverse offerte mobile operator attack dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Vodafone, nei negozi arrivano numerose offerte operator attack contro la concorrenza

Vodafone continua a proporre numerose offerte mobile contro i vari competitors. Come già accennato in apertura, in questi giorni sono disponibili diverse offerte di tipo operator attack. Una delle più convenienti è l’offerta Vodafone Bronze Plus che ha un costo di soli 9,99 euro al mese.

Questa offerta include ad esempio giga senza limiti per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta è attivabile da chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali.

Un’altra offerta mobile dell’operatore telefonico ben nota e conveniente è Vodafone Silver. Questa offerta viene proposta in due versioni. La prima versione ha un costo di 7,99 euro al mese. Sono inclusi 150 GB di traffico dati e tutto illimitato. La seconda versione ha un costo di 9,99 euro al mese. In questo caso, l’offerta arriva ad includere addirittura 200 GB di traffico dati e rimangono sempre inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

C’è poi anche l’offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga. In questo caso, sono inclusi 20 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è però di 11,99 euro al mese.