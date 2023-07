Vodafone è sempre pronta a rendere la vita dei propri clienti decisamente più semplice, in questi giorni ha difatti deciso di lanciare e rendere disponibile una promozione dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, ma sopratutto un regalo che molti utenti faticheranno a dimenticare.

L’offerta imperdibile di Luglio è sicuramente la Vodafone Silver, l’occasione perfetta per abbandonare un MVNO (o Iliad) e passare all’operatore in red, caratterizzata da un prezzo di 7,99 o 9,99 euro al mese, con possibilità di accedere liberamente a 150 o 200GB di traffico, a cui sarà necessario aggiungere illimitati minuti o anche SMS da spendere a piacimento verso chiunque si desideri.

Vodafone, quale è il regalo da non perdere

Nello stesso periodo l’azienda in red sta inviando svariati SMS ai già clienti con una possibilità più unica che rara: avere il 5G a titolo gratuito, con attivazione a costo zero per i successivi dodici mesi. Non sappiamo al momento quale sia il metodo di selezione da parte dell’azienda, in che modo possa selezionare i clienti a cui inviare il messaggio per l’attivazione, ma vi possiamo solamente augurare di rientrare il prima possibile tra quest’ultimi.

La promozione viene attivata gratuitamente, basta rispondere all’SMS, e si disattiverà al termine del periodo effettivamente indicato, dando così la possibilità a tutti di testare il servizio, senza vivere con il patema di ricordarsi il giorno esatto in cui disattivarla completamente.