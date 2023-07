Il mese di Luglio porta con sé una coppia di offerte TIM da non perdere assolutamente di vista, i prezzi sono relativamente bassi e dal risparmio assicurato, con l’occasione che può davvero spingere il consumatore finale ad effettuare il cambio operatore telefonico.

Per accedere alle suddette offerte, tuttavia, potrebbe essere necessario dover sottostare ad alcuni vincoli importanti, poiché al giorno d’oggi l’accesso è limitato a coloro che sono in uscita da un operatore telefonico, come ad esempio Iliad o i tantissimi MVNO attualmente disponibili sul territorio. L’attivazione, salvo indicazione differente, è possibile in via esclusiva nei negozi fisici in Italia.

TIM, le offerte disponibili sono le migliori

Il mese di Luglio sembra essere davvero ricchissimo di opportunità per gli utenti che vogliono entrare nel mondo TIM, infatti in questi giorni sono disponibili innumerevoli soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, tra cui le più interessanti restano TIM Power Supreme Web Easy ed anche TIM Wonder.

Il primo caso è pensato per gli utenti che sono in possesso di una SIM di Iliad, PosteMobile ed anche tutti gli altri MVNO, ha un costo di soli 7,99 euro al mese, permettendo di accedere liberamente a chiamate/SMS da utilizzare verso tutti, ed anche 150 giga di internet alla massima velocità di navigazione. La TIM Wonder è invece riservata agli uscenti da Ho.Mobile o Lycamobile, ha un costo di 9,99 euro al mese, parte sempre da tutto illimitato, a cui aggiungere 50 giga di internet, sempre con navigazione in 4G+.