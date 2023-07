TIM - doccia fredda in arrivo, l'operatore ha deciso di aumentare i costi delle tariffe

TIM, il noto operatore di telecomunicazioni italiano, ha annunciato una serie di modifiche ai contratti di linea mobile che entreranno in vigore a fine agosto 2023. Queste modifiche, o “rimodulazioni“, comporteranno un aumento variabile da 1,99 a 2,99 euro al mese per alcune offerte mobili ricaricabili.

TIM, le rimodulazioni dell’operatore sconvolgono tutti

In risposta a queste modifiche, TIM offre ai clienti la possibilità di aumentare i loro dati mensili di 50 GIGA o di abilitare il 5G. Queste opzioni sono disponibili inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON” o “5G ON” rispettivamente. Questi benefici saranno disponibili fino a quando il cliente manterrà attiva l’offerta dati sulla linea.

Per coloro che hanno un’offerta con solo minuti inclusi, TIM offre la possibilità di rendere illimitati i minuti inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “MINUTI ON”. Tuttavia, i clienti possono attivare solo una delle tre offerte proposte da TIM.

Se un cliente non desidera accettare la variazione contrattuale, può scegliere di mantenere l’offerta attuale con gli stessi costi e contenuti inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “NOVAR ON”. Altre opzioni includono la portabilità del numero verso un altro operatore telefonico, la disattivazione dell’offerta attuale rimanendo con TIM, o il passaggio a un’altra offerta attraverso l’area personale.

Inoltre, TIM offre la possibilità di recedere dal contratto senza penali e costi di disattivazione entro il 30 settembre 2023. Questo può essere fatto tramite un modulo online, inviato via PEC a [email protected], consegnato a un negozio TIM o comunicato al 119. Se il cliente ha un dispositivo a rate, deve compilare un modulo specifico per evitare penali.

Per i clienti che hanno attivato l’opzione mobile dell’offerta di rete fissa TIM Connect Premium Black, è possibile recedere senza costi e penali sia dalla linea mobile che da quella fissa entro il 30 settembre. Questo può essere fatto chiamando il 187, attraverso l’area clienti, inviando una comunicazione a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (ROMA), via PEC a [email protected], o in un negozio TIM.