TikTok, la nota piattaforma presto prenderà il posto di Spotify e YouTube

TikTok, la popolare piattaforma di social media, ha lanciato un servizio di streaming musicale che si ispira a Spotify e Apple Music, ma con un tocco distintivo. Il servizio è stato lanciato in Brasile e Indonesia e include cataloghi di grandi case discografiche come Universal, Warner Music e Sony. Ma esattamente di cosa si tratta?

TikTok: cosa ha in mente di offrire il nuovo servizio della piattaforma?

La novità del momento si chiama TikTok Music e si concentra sulla personalizzazione e l’interazione, offrendo un’esperienza di ascolto musicale veloce e coinvolgente. Tra le sue caratteristiche uniche, c’è l’opzione di passare dai video ai brani completi, la possibilità di cercare canzoni basandosi su frammenti di testo e la creazione di playlist condivise. Inoltre, l’app offre un servizio di identificazione dei brani simile a Shazam, una sezione per commentare brani, album e artisti, e la possibilità di scaricare musica per l’ascolto offline.

Ma non finisce qui, perché TikTok Music si distingue anche per il suo modello di business. A differenza di Spotify e Amazon Music, che offrono sia un modello gratuito con pubblicità che un abbonamento premium, TikTok Music ha scelto di lanciare solo un modello su abbonamento, con un costo previsto di circa tre euro al mese. Tuttavia, come spesso si fa, la piattaforma offre un primo mese di prova gratuito.

Questo lancio segna un ulteriore passo nell’evoluzione di TikTok, che ha già avuto un impatto significativo sull’industria musicale. La piattaforma ha influenzato le classifiche musicali, la creazione di canzoni e ha persino riportato alla ribalta vecchie canzoni dimenticate. Con TikTok Music, l’app sembra pronta a consolidare ulteriormente il suo legame con l’industria musicale.