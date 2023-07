Chiunque di noi possiede uno smartphone al giorno d’oggi, ci permette di navigare in internet, effettuare delle foto magnifiche, videochiamate, chattare. Insomma, è un mini computer all’interno delle nostre mani.

Ci sono però degli smartphone che costano davvero tanto, e non ci stiamo riferendo ai modelli top di gamma perché quelli, se paragonati, costano davvero poco. Scopriamo insieme gli smartphone più costosi al mondo.

Lo smartphone più costoso al mondo vale milioni

Per persone “qualsiasi”, con uno stipendio medio, pagare uno smartphone 2.000 euro è già tanto. Parliamo di quasi tutti i top di gamma che ogni anno le aziende produttrici quali Apple, Samsung e così via presentano. Ci sono i patiti che ogni anno decidono di acquistare la nuova versione, mentre altri si accontentano di acquistarne uno ogni 2 o 3 anni.

I milionari invece, vanno alla ricerca di prodotti di nicchia, che arrivano a costare anche milioni di dollari. Iniziamo con uno smartphone di uso “quasi comune” ma comunque costosissimo. Parliamo del Vertu Signature Touch del lontano 2015, prezzato a circa 8.400 euro. Il Vertu è quasi l’esempio meno lampante. Parte del suo costo esorbitante è dovuto ai materiali di utilizzo, ma quantomeno essi sono stati adoperati per rendere migliore il telefono. Certo, non è propriamente indispensabile possedere uno schermo in zaffiro infrangibile, un rivestimento in puro titanio e uno strato di pelle lavorata a mano.

Ma questo è nulla, continuando infatti troviamo gli smartphone firmati dal designer Alessandro Savelli, tempestati di diamanti, che arrivano a costare anche 40.000 euro. Non vi sembrerà più così tanto quando scoprirete che la Goldvish aveva rilasciato nel 2006 un pezzo unico. Si chiamava Goldvish LeMillion, ricoperto di diamanti da 120 carati, dal design al limite dell’inutilizzabile. Fu acquistato in pezzo unico per 1.300.000 dollari.

In cima alla classifica, infine, ci sono degli iPhone modificati con i gioielli più preziosi al mondo. I prezzi schizzano alle stelle in modo incontrollabile, stagliando su diversi milioni di dollari. Il più prezioso in assoluto sembra risultare Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6 da oltre 95 milioni di euro.