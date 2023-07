PosteMobile offre a tutti i suoi clienti, indipendentemente dal tipo di offerta attiva sul proprio numero, la possibilità di aggiungere giga extra alla vostra promozione.

Il servizio di giga extra presenta due tipologie di pacchetti disponibili a seconda del piano tariffario sottoscritto.

Per tutte le versioni della promo Creami Extra Wow, si avrà la possibilità di aggiungere 1 giga al prezzo di 1.99 euro.

Per la versione Postepay Connect, potranno essere aggiunti 5 giga extra al prezzo di 1 euro.

PosteMobile: come ottenere più giga ?

Se al termine del mese di offerta, i giga extra acquistati, attraverso questo servizio, non sono stati consumati tutti prima del prossimo rinnovo, essi andranno perduti.

Nel caso in cui, invece, verranno consumati tutti prima dello scadere del mese, la promozione attiva verrà bloccata fino al prossimo rinnovo.

Per poter accedere ai giga extra, bisogna seguire alcuni semplici passaggi:

Innanzitutto bisogna assicurarsi che i giga resi disponibili dal piano tariffario scelto siano realmente già terminati , molto prima il rinnovo della promozione;

, molto prima il rinnovo della promozione; Scegliere tra i pacchetti di giga extra disponibili;

disponibili; Aspettare che venga accreditato il costo del pacchetto scelto e poi continuare a navigare, semplicemente come si è sempre fatto.

Si potrà usufruire del servizio di giga extra, in una pluralità di modi: online, attraverso SMS o chiamate o con l’applicazione ufficiale di PosteMobile. Addebitando il costo su carta di credito o Postepay.

Risparmia i tuoi giga questi piccoli trucchetti

Tuttavia, per evitare di perdere inconsapevolmente i giga, si propongono alcuni consigli da mettere in pratica per evitare sprechi inutili. Come: