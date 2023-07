Finalmente delle buone notizie per tutti i gamer che hanno una console Sony. Sembra infatti che sia stata rinnovata di nuovo una collaborazione che i fan stavano aspettando da molto con Apple.

La nuova “promo” garantisce infatti una prova gratuita per il servizio di streaming a pagamento Apple TV+ per tutti gli utenti che possiedono una PlayStation 5 e 4.

Pochi mesi fa era stata lanciata la promo che garantiva solo sei mesi di Apple TV+ gratis ma solo per chi aveva una PS5. Ma non temere: perchè anche se hai accettato già una prova gratuita, potrai comunque usufruire di questa nuova.

Una questione che andrebbe approfondita invece riguarda la possibilità di avere una prova gratuita anche per PS4, che sembra impossibile ottenere se si è già abbonati al servizio chiamato Apple One.

Ricordiamo inoltre che chi attiverà la promo sulla sua PS4 avrà solo tre mesi inclusi nella promo, invece di sei.

Una buona notizia per tutti

Tutti coloro quindi che hanno un abbonamento ed un account attivo su PS4 o PS5, potranno attivare questa esclusiva offerta non dopo la data di scadenza che è fissata per il 31 luglio 2023. Per poter funzionare inoltre, bisognerà scaricare sulla propria console l’app Apple TV e creare un nuovo ID Apple. Registrarsi è semplice se non ne hai mai creato uno.

Non è la prima volta che Sony riesce ad ottenere collaborazioni del genere con partner importanti come Apple, una mossa che la società ha deciso di mettere in atto nella speranza di aumentare il numero di persone che sono iscritte attualmente al servizio di streaming.