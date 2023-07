Chi è che in Italia ha la rete con maggior copertura tra gli operatori mobili? Una domanda che ci siamo posti per scoprire chi offre una connessione stabile, veloce e performante, riuscendo a navigare senza problemi ovunque.

Mostriamo quindi una classifica che indica il miglior operatore mobile aggiornata all’anno corrente.

Qual è l’operatore che offre la migliore copertura?

Ad offrirci tale informazione è il State of Mobile Experience di Tutela, una società indipendente di dati crowdsourcing, che ha analizzato la qualità delle reti degli operatori di telefonia mobile in Italia sulla base di diversi parametri.

La prima classifica denominata Consistent Quality – Excellent ordina gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete mobile può garantire prestazioni superiori alle soglie minime per la riproduzione dei video HD, videoconferenze di gruppo e giochi. La seconda è invece la Consistent Quality – Core che divide gli operatori in base alla percentuale di tempo in cui la rete garantisce prestazioni superiore alle soglie minime necessarie per app base, chiamate vocali, navigazione e visualizzazione video standard.

Esistono anche altre due categorie da dover considerare: 4G/5G Coverage e Total Coverage. Tali parametri elencano i dati relativi alla copertura 4G/5G e alla copertura complessiva delle reti.

Andiamo al dunque. Quali sono le top 3 degli operatori con la copertura migliore?

Secondo i parametri precedentemente elencati:

Per la Classifica Consistent Quality – Excellent

Vodafone 77,2% TIM 74,6% Iliad 73,2%

Per la Classifica Consistent Quality – Core

Iliad 89,5% Vodafone 89,4% TIM 89,1%

Secondo la Classifica 4G/5G Coverage

Vodafone 560/1000 TIM 554/1000 WINDTRE 541/1000

Infine, per la Classifica Total Coverage

TIM 587/1000 Vodafone 579/1000 WINDTRE 579/1000

Quindi, secondo i dati appena elencati, considerando la copertura totale (l’ultima classifica), possiamo affermare che la medaglia d’oro va alla TIM. L’operatore più “anziano” batte tutti aggiudicandosi il primo posto e confermando le sue ottime prestazioni e continuando a proporre ottime offerte.