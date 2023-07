Netflix sfoltisce, ancora ancora una volta, il suo catalogo di serie tv, per la delusione di molti fan. Ogni comunicazione di una nuova cancellazione è sempre un colpo al cuore per gli utenti della piattaforma, in quanto, anche le serie in apparenza meno seguite, hanno sempre una piccola comunità di fan appassionati che ne sentiranno la mancanza. A tal proposito la ghiottina di Netflix ha colpito tre importanti serie tv, una delle quali particolarmente seguita in tutto il mondo.

Netflix: Addio a Big Mounth, Human Resources e Freeridge

BIG MOUNTH

Una delle serie originali Netflix più longeve e seguite negli ultimi anni, giunta alla sua ottava stagione, sembra che non avrà un continuo. La comunicazione della sua cancellazione risale al 24 Aprile 2023. Si tratta di una serie animata, che racconta con ironia e comicità l’esperienza della pubertà. Quel momento della vita di ognuno in cui non si è più bambini ed il corpo inizia a cambiare, e nuovi istinti iniziano ad emergere, come il desiderio sessuale e la scoperta del proprio corpo. Per chi non avesse ancora visto questa brillante serie animata non perdete altro tempo. Inutile dire che la comunicazione della sua cancellazione ha spezzato il cuore di milioni di fan.

HUMAN RESOURCES

Contemporaneamente alla cancellazione di Big Mounth, il 24 Aprile 2023, è stata comunicata anche la fine dello spin-off della serie, Human Resources. Lo show si concentra in modo particolare sulla vita dei mostri ormonali dei ragazzi conosciuti già in Big Mounth. Già dopo un mese dalla sua prima stagione, la serie animata era stata confermata per una seconda. Si tratta di un totale complessivo di 20 episodi, dalla durata di 25 minuti ognuno, che conservano lo stile ironico e divertente che caratterizza da sempre la serie.

FREERIDGE

Parlando di spin-off, anche Freeridge, lo spin-off della popolare serie On My Block, subisce la cancellazione definitiva, comunicazione confermata il 12 Aprile del 2023. Dopo una sola e breve stagione, nonostante la serie sia rimasta per alcune settimane nella top 10 degli show più visti del momento, Netflix ha deciso di annunciarne la definitiva cancellazione, probabilmente perchè, nonostante tutto, sembra che essa non sia riuscita a raggiungere il successo sperato. Freeridge racconta le avventure di 4 giovani ragazzi, che inconsapevolmente scatenano su di loro una terribile maledizione.