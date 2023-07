MediaWorld riserva a tutti una sorpresa davvero unica, i prezzi del suo volantino sono sempre più economici e pronti a far sognare anche i consumatori che da tempo stavano aspettando l’occasione perfetta per risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

Il volantino, che trovate ampiamente raccontato e descritto nel nostro articolo, è da considerarsi valido solamente per un periodo temporalmente limitato, alcune offerte terminano il 16 luglio, con acquisti da effettuare direttamente nei negozi o sul sito ufficiale dell’azienda (la spedizione potrebbe essere a pagamento).

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone, approfittando oggi del nostro canale Telegram ufficiale, sul quale trovare i grandi prezzi bassi.

MediaWorld, occasione più unica che rara con questi sconti

Siete in partenza per la vostra vacanza e volete cercare il prodotto giusto da portare con voi? perché non puntare direttamente su un drone, elemento essenziale per splendide riprese dall’alto, e dalle piccolissime dimensioni: DJI Mini 2, nella variante Combo, pesa meno di 250 grammi, è costa solamente 499 euro.

Le occasioni del volantino di casa MediaWorld spaziano poi verso altre categorie merceologiche, come l’ambito Foto, dove troviamo una delle Instant Camere più belle del periodo, la Fujifilm Instax Mini 11, acquistabile a 69 euro, passando per svariate mirrorless di Nikon, Canon o Panasonic, in vendita a prezzi che vanno da un minimo di 429 euro, fino ad un massimo di 799 euro.

A tutti questi sconti si aggiungono importanti riduzioni nel segmento audio, dove sono disponibili cuffie over-ear dal costo ridottissimo, anche inferiore ai 30 euro (e di marca Philips). Tutti i prezzi sono disponibili anche online sul sito, ma per le immagini potete guardare qui sotto.