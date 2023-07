Come è semplice da intuire, uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti, colpisce costantemente gli utenti connessi al web nel tentativo di estorcere con l’inganno dati sensibili come le password dei loro accounts o i codici di accesso ai conti bancari per poter rubare tutti i loro risparmi.

Per chi non lo sapesse, il phishing è una pratica che esordisce attraverso una falsa comunicazione che viene spacciata come un avviso da parte di un ente autorevole che viene sfruttato per attirare la fiducia della vittima che tenderà a cascare nel tranello così con un maggiore facilità attirata al punto dal nome importante.

Il corpo testo di queste comunicazioni generalmente contiene le indicazioni che servono a far compiere alla vittima lo sbaglio desiderato, ovvero accedere presso link esterni all’interno del quale inserire dati sensibili oppure scaricare un allegato dannoso in grado di infettare il PC utilizzato allo scopo.

Truffa a nome Intesa

Come potete ben leggere la mail di phishing entrata in circolazione ribadisce perfettamente questi concetti, quest’ultima a nome di Intesa Sanpaolo, avvisa la vittima delle necessità di aggiornare i propri dati per attivare il nuovo sistema di di sicurezza, si tratta ovviamente di informazioni false e non appena accederete a quel link, verrete spediti presso una falsa area clienti di banca Intesa, all’interno della quale se digitati, i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa consentendogli di derubarvi con estrema facilità.