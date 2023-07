Il cambiamento climatico non esiste. Sapete quante teorie ed articoli esistono con questo titolo? migliaia. Secondo voi può essere vero che il cambiamento climatico non esiste? Ci sembra chiaro che il mondo e di conseguenza il clima stia cambiando.

Purtroppo però, sono molte le fake news che circolano spiegando il contrario e molte persone ci “cascano” perché si fanno convincere da queste teorie.

Il cambiamento climatico (non) esiste

Pagare per diffondere fake news, per fare disinformazione sul clima e sui cambiamenti climatici è purtroppo una pratica ancora possibile sui motori di ricerca, la fonte di informazioni per eccellenza per miliardi di persone.

Una recente analisi condotta dal Center for Countering Digital Hate, organizzazione senza scopo di lucro che contrasta l’odio e la disinformazione nel mondo, recentemente ripresa dal Guardian, ha rivelato che il sito di notizie conservatore americano e società di media Daily Wire, fondata nel 2015 dal commentatore politico Ben Shapiro, ha acquistato annunci per termini di ricerca di Google che negano la crisi climatica, fomentando la disinformazione.

Abbiamo attraversato anni di pandemia globale, in cui abbiamo dovuto contrastare le più radicali campagne di disinformazione, fake news pericolosissime proprio perché riguardano la salute di tutti. Sappiamo per certo oggi che alcune notizie messe in giro dagli anni ’70 per negare i cambiamenti climatici arrivano guarda caso da multinazionali del petrolio.

Nonostante infatti l’ampio riconoscimento, da parte della comunità scientifica, del riscaldamento globale, dei suoi effetti e delle sue origini, oggi c’è chi ancora alimenta volontariamente la disinformazione sulle spalle di tutti noi. Secondo le stime, il Daily Wire potrebbe aver speso negli ultimi 2 anni quasi 60 milioni di dollari in questi annunci pubblicitari, acquistando più di 150 termini di ricerca di Google basati proprio sulla disinformazione rispetto alle tematiche ambientali e climatiche. Se il Daily Wire ha fatto quello che ha fatto, è anche vero che Google gliel’ha permesso. Questi sono dei temi molto importanti, che certo, non andranno a ricadere sulla nostra vita, ma comunque cambieranno il modo di vivere sulla terra nei prossimi millenni.