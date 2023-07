ho. Mobile meglio di Vodafone, 300 giga quasi gratis ogni mese

Serviva poco ad un gestore virtuale forte come ho. Mobile per battere la concorrenza. Il tutto è avvenuto a colpi di contenuti, come dimostrano le ultime offerte disponibili all’interno del sito ufficiale. In basso c’è il chiaro esempio di tutto ciò.

ho. Mobile batte tutti, questa volta non c’è concorrenza per la promo migliore: ci sono 300 giga

Fin da quando sono arrivate le offerte della concorrenza, gli utenti non avevano dubbi su chi avrebbe trionfato. Questa volta ho. Mobile non ha alcun rivale grazie alle offerte proposte sul sito ufficiale, tra le quali ce n’è una incredibilmente conveniente. Si tratta della nuova soluzione che ogni mese garantisce il meglio per soli 10,99 € per sempre. Ma cosa c’è al suo interno? È tutto molto semplice visto che chi la sceglierà potrà innanzitutto partire ogni mese con minuti e messaggi senza limiti, tutto verso ogni utente di qualsiasi gestore italiano mobile o fisso. Si prosegue con 300 giga disponibili in rete 4G per navigare sul web.

Gli altri costi sono praticamente azzerati visto che l’attivazione sarà gratuita così come la scheda SIM. Bisognerà solo coprire il costo di una prima ricarica da 11 € per scalare il primo rinnovo del prezzo dell’offerta, che ricordiamo essere di 10,99 € al mese.

Ci sono inoltre delle precisazioni da fare in merito alle offerte del gestore, il quale si dimostra estremamente accomodante.

Una volta finiti i giga della propria offerta ad esempio, il provider provvede a bloccare la navigazione per non far spendere all’utente spendere un centesimo in più. Questa offerta non prevede la funzionalità “riparti”.