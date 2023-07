Gli smartphone sono ormai diventati l’oggetto più posseduto dalle persone a livello mondiale. Inizialmente presentato come mezzo di comunicazione, poi di intrattenimento, ad oggi, i dispositivi mobili sono entrati a far parte in maniera totalitaria nella vita di ognuno di noi. In quanto, il loro utilizzo, è diventato necessario non solo in ambito personale, ma anche professionale, grazie allo sviluppo di nuove funzioni ed applicazioni.

Se gran parte delle persone cerca di trovare l’offerta del momento, riuscendo ad accaparrarsi gli smartphone più economici ma allo stesso tempo con le migliori prestazioni del momento, dall’altro lato, vi è una piccola fetta di mercato che cerca invece l’opposto. Parliamo degli smartphone più costosi e lussuosi al mondo, che ovviamente solo pochissime persone possono davvero permettersi.

Smartphone: La lista dei più costosi del momento

IPHONE 14 Pro Max

(Foto in evidenza)

Si tratta di una nuova versione presentata con il nome di Diamond Snowflake, in onore dell’elaborata composizione di diamanti presenti sul retro del cellulare. Realizzato dalla società russa Caviar, in collaborazione con Graff, il famoso brand di inglese di gioielli. Il Diamond è un vero è composto da 511 piccoli diamantini che fanno di lui un vero e proprio gioiello dal valore inestimabile.

Non a caso, di questo cellulare esistono solo tre modelli disponibili, ad un prezzo superiore a quello della Ferrari, la famosa auto da corsa.

VERTU SIGNATURE COBRA

Si tratta di uno smartphone che rappresenta l’emblema del lusso, in quanto realizzato completamente in oro massiccio 18 carati e altri piccoli diamantini. Impossibile non notare la mini scultura dei due cobra che avvolgono completamente il dispositivo e che danno davvero un tocco di stravaganza all’intero design. I due serpenti sono tempestati di diamanti, e presentano un unico diamante, con taglio a pera, che rappresenta gli occhi. La tastiera dello Smartphone si compone di cristalli di zaffiro. Il dispositivo è stato completamente realizzato a mano dal brillante gioielliere francese Boucheron. Sono stati infatti creati pochissimi pezzi, disponibile ad un prezzo da capogiro, ovvero 310.000 in dollari. Per quanto riguarda le prestazioni tecnologiche queste non sono delle migliori, presenta infatti un display di 2 pollici, una fotocamera da 2 megapixel e 4GB di memoria intena. Tuttavia, come è facile intuire, lo smartphone mira più alla valorizzazione di un design unico e di lusso, piuttosto che alle capacità tecniche.

IPHONE 3G KINGS BUTTON

Un altro smartphone dal valore economico inestimabile e dal design super lussuoso è stato realizzato dalla Apple. Si tratta dell’IPhone 3g Kings Button. La caratteristica che risalta immediatamente all’occhio è sicuramente il tasto Home, costituito da un grande diamante bianco da 6.6 carati. L’intera struttura del dispositivo è realizzata in oro giallo massiccio 18 carati, e sul retro è presente un enorme diamante giallo, che possiamo trovare anche in altre colorazioni. Il prezzo dello smartphone è di ben 2.4 milioni in dollari.