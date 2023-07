I prezzi più bassi dell’anno sono attivi solamente oggi da Euronics, arrivano infatti tantissimi sconti speciali che permettono ai singoli consumatori di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, con inoltre la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità.

Spendere poco con Euronics è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, infatti in questi giorni è attiva una campagna promozionale che riduce di molto i prezzi di vendita dei prodotti più interessanti, sebbene risulti essere localizzata entro determinate aree.

Euronics, offerte con i grandi prezzi di oggi

Il risparmio è assolutamente di casa da Euronics, la nuovissima campagna promozionale vuole riscrivere la storia delle offerte, mettendo a disposizione un SottoCosto davvero più unico che raro, con il quale spendere pochissimo fino al 19 luglio 2023. Data la natura del volantino, ricordiamo comunque che le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare anzitempo.

Gli utenti che non vogliono spendere, per vari motivi, più di 500 euro per uno smartphone, troveranno nel volantino Euronics davvero pane per i propri denti, con la possibilità di acquistare Oppo Find X5 e Realme 11 Pro+, due ottimi medi di gamma, rispettivamente a 499 e 449 euro. Volendo puntare ancora più in alto, l’occhio cade sicuramente sul top assoluto, Apple iPhone 14 Pro Max, disponibile comunque ad una cifra quasi proibitiva per molti, ben 1299 euro.

I dettagli del volantino sono raccolti qui, ma gli stessi sconti li potete sfogliare nelle pagine che trovate nell’articolo stesso.