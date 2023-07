Un nuovo volantino è disponibile in questi giorni da Esselunga, gli utenti sono davvero fortunatissimi ad avere la possibilità di accedere a prezzi sempre più economici, con i quali riuscire a mettere le mani su prodotti di ottimo livello, tra i quali troviamo anche uno smartphone di ultima generazione.

Per godere delle ottime offerte di Esselunga, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico, dove è comunque possibile trovare i singoli prodotti in promozione, con scorte tuttavia non sempre sufficienti a soddisfare la crescente richiesta (per questo motivo dovete velocizzare al massimo l’acquisto).

Esselunga, occasioni imperdibili con il volantino

All’interno dell’ultimo volantino di casa Esselunga troviamo uno smartphone in promozione, è il Motorola Moto G32, dispositivo che viene oggi commercializzato alla modica cifra di soli 149 euro, rappresentando il giusto ingresso da parte dell’utente finale nel mondo della telefonia mobile di fasci a bassa. Il modello in questione è disponibile con garanzia di 24 mesi, e completamente sbrandizzato, ciò permette così di ricevere aggiornamenti software decisamente più tempestivi.

Nell’eventualità in cui non conosciate in maniera approfondita le specifiche tecniche, dovete comunque sapere essere un dispositivo con display da 6,49 pollici di diagonale, e risoluzione FHD+, sistema operativo Android, processore Qualcomm Snapdragon 680, una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel (anteriore da 16 megapixel), passando per 4GB di RAM, una batteria da ben 5000mAh, ed anche il supporto alla ricarica rapida fino a 30W. Come anticipatovi le scorte potrebbero essere limitate, per questo motivo dovete velocizzare l’acquisto.