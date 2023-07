L’estate porta con sé non soltanto il caldo e la voglia di andare in vacanza ma anche tantissime novità riguardanti le offerte telefoniche degli operatori tradizionali come Vodafone e virtuali come Iliad. Tra quelli mobili più attivi nel mercato del nostro paese, CoopVoce conferma la sua forza rinnovando il suo pacchetto di offerte estive.

Parliamo di promozioni con prezzi altamente competitivi, tutte al di sotto di 10€. Tutte le offerte appartengono alla serie EVO Coop.

Scopriamo i dettagli delle Offerte Coop Voce

CoopVoce cerca di soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti proponendo valide ed economiche alternativa per la loro linea mobile. In questa stagione calda ha infatti ampliato enormemente il suo portafogli della serie EVO. Ecco quindi le offerte tra cui potrete scegliere.

Il pacchetto CoopVoce EVO Essential