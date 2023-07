I conti correnti di tanti utenti sono stati letteralmente svuotati da una nuova truffa molto pericolosa, potenzialmente milionaria, pronta a rubare ogni singolo centesimo, approfittando dell’inesperienza del singolo consumatore che non conosce in maniera approfondita il web.

Proprio quest’ultimo passaggio risulta essere fondamentale per riuscire a proteggersi dalla truffa, il cui nome è phishing, al quale le aziende non possono assolutamente porre rimedio, dato essere l’utente finale a mettere a disposizione del malvivente tutto il necessario per accedere successivamente al conto corrente bancario.

Conti correnti svuotati, la truffa è micidiale

La truffa ha inizio con il semplice invio, da parte del malvivente, di un messaggio di posta elettronica in cui si finge a tutti gli effetti l’azienda di cui siete clienti; in questo modo inserisce all’interno un messaggio molto preoccupante, che cerca di spingervi a premere il link, che teoricamente vi dovrebbe indirizzare verso il sito ufficiale. Il tutto è completamente fittizio, poiché verrete letteralmente catapultati in un sito internet esteticamente simile, salvato però sul server del malvivente, il quale si ritroverà ad avere libero accesso ai dati che l’utente vi digiterà all’interno, tra i quali troviamo proprio i dati di accesso al conto corrente bancario.

Gli istituti di credito lo hanno sottolineato più e più volte, non inviano mai messaggi di questo tipo, nel caso in cui li riceviate, ricordatevi che si trattano di truffe che vogliono solo rubare i vostri dati sensibili.